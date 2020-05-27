Предприятие обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить

Трудовой коллектив государственного предприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия, передает РБК-Украина.

Об этом говорится в соответствующем обращении коллектива, копия которого оказалась в распоряжении издания.

В свою очередь, коллектив ГП "Укркинохроника" поддержали ряд общественных организаций. В частности, отдельное письмо-обращение к президенту подписали руководители общественных организаций "Ассоциация фотохудожников Украины", "Киев Мистецький", "Исторический Киев", "Стародавний Киев".

"На днях у нас состоялось выездное заседание Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики под председательством народного депутата Александра Ткаченко, который пытается организовать рейдерский захват нашего предприятия. Эти действия Ткаченко связаны с его частными интересами в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", которая под его руководством не снимает вообще, ни за государственные деньги, ни за деньги собственника", - заявила директор ГП "Укркинохроника" Алина Хорошилова.

Напомним, ранее представители профильного комитета ВР и Министерства культуры и информационной политики обвинили руководство ГП "Укркинохроника" в доведении предприятия до банкротства и ненадлежащим хранении архива.

В то же время, в "Укркинохронике" заявили, что эта информация является не достоверной. Также в ГП "Укркинохроника" сообщили, что несмотря на отсутствие поддержки в течении последних трех лет руководство предприятия приложило все усилия для возобновления полноценной работы предприятия. В том числе были погашены все долги по исполнительным производствам.

Государственное предприятие "Укркинохроника" - студия хроникально-документальных фильмов, созданная в 1931 году в Харькове на базе Общества друзей советского кино, с 1939 года находится в Киеве. Выпускала документальные фильмы и киножурналы "Советская Украина", "Молодежь Украины", "Пионерия", "Украина спортивная", "Украина сегодня", во время Второй мировой войны действовали фронтовые киногруппы.