Украинцев всколыхнула новость о резко подскочившей зарплате министра юстиции Дениса Малюськи в то время, как в стране растет уровень бедности
Глава Минюста рассказал, что его зарплата стала больше в три раза. Еще в прошлом году он жаловался, что что получает слишком мало, и не исключал своего увольнения с должности. Об этом министр рассказал в интервью Mind.
По словам Малюськи, до начала карантина в Украине его заработная плата составляла около 61 тысячи гривен. При том, что ранее его зарплата составляла 17 тысяч гривен.
"Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен", - рассказал он.
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Украинцы вспомнили слова президента Зеленского о конце эпохи бедности, а также о том, что зарплата 5000 для Украины – это не бедность.
«Конец эпохи бедности от Зеленского», «Наш величайший в мире президент заявил, что и 5000 - это не бедность», «Со словами "Маловато будет!" наши чиновники легко распределяют наши с вами налоги в свои карманы. А мне вот подумалось: могу ли я, например, как налогоплательщик, сказать: "слишком много налогов хотите!" - и чтобы мне после этого сразу в три раза уменьшили поборы. Или это только у слуг народа прокатывает?», «Зеленский говорил о достойной зарплате в 6000 гривен, так вот и назначьте «слугам», такую оплату», - пишут в сети.
Напомним, министр Малюська захотел взять на работу пожизненно заключенных: "место не в тюрьме, а среди нас".
Как сообщала Politeka, "работодатель пожизненно заключенных" Малюська оказался в топе самых богатых министров.
Также Politeka писала, что Министра Малюську застали за странным занятием в офисе: «Спросил жену…».