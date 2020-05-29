Андрей Пальчевский и Виталий Кличко - фавориты в борьбе за кресло мэра украинской столицы

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было проведено ОО "Центром общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве в период с 13 по 17 мая.

Выяснилось, что действующего городского голову Виталия Кличко готовы поддержать 19,1% опрошенных (среди тех, кто определился, 23,9%).

На втором месте оказался журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский. На предстоящих выборах его готовы поддержать 18,1% респондентов (среди тех, кто определился - 22,6%).

По результатам исследования стало ясно, что у других кандидатов нет шансов на победу. ТОП-5 главных фаворитов выглядит следующим образом:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

Как утверждает эксперт-социолог Юрий Лагутов, в условиях карантина рейтинг Виталия Кличко стремительно падает, а вот журналист Андрей Пальчевский, наоборот, догоняет действующего мэра.

По словам специалиста Николая Спиридонова, феномен падения рейтинга мэра Витлаия Кличко вполне объясним.

"...Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - подчеркнул эксперт и добавил, что Виталий Кличко мог растерять поддержку киевлян из-за постоянных брифингов, на которых он пытался пиариться.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - проанализировал Спиридонов результаты исследования.

Эксперты также затронули и рейтинги кандидатов от президентской партии "Слуга народа". По их словам, из-за того, что политсила теряет популярность среди украинцев, падает рейтинг и потенциальных кандидатов на пост мэра Киева, поэтому Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попали даже в ТОП-5 фаворитов.

Напомним, Пальчевский предупредил о грядущей катастрофе: «Украина, видимо, не сможет существовать».

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