В ГБР рассказали, зачем пришли с обысками к экс-чиновнику

После обысков в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна в ГБР рассказали о причинах

В Государственном бюро расследований сообщили, что обыски в частном доме были проведены в рамках досудебного расследования похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко, передает «Укринформ».

Как стало известно, обыски проводились по месту жительства бывшего нардепа, члена «Партии регионов». Ранее этот дом принадлежал ему. Сотрудники ГБР провели в доме следственные действия.

По словам Омеляна, лично к нему никаких претензий нет, как и обвинений. Он отметил, что следователи ничего не изъяли. Известно, что экс-министр этот дом арендует.

Напомним, что журналист Василий Сергиенко был жестоко убит в 2014 году. Его похитили из собственного дома. На следующий после похищения день его тело нашли в лесу недалеко от города. На теле журналиста были обнаружены следы пыток: голова мужчины была разбита, колени перебиты, а в области почек находилось несколько ножевых ранений. Кроме этого, на теле журналиста были ножевые ранения в области спины, сердца, затылка и шеи.

В организации похищения и убийства обвиняют экс-начальника охраны бывшего нардепа Геннадия Бобова Вадима Мельника. Тело журналиста нашли недалеко от базы, которую связывают с этим политиком. Добавим, что убитый Сергиенко расследовал земельные махинации в Черкасской области.

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