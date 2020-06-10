Скандал з врученням підозри нардепові й екс-президенту Петру Порошенку і не думав вщухати. Колишній гарант сам підлив масла у вогонь, раптово опинившись на порозі Генпрокуратури

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на популярні телеграм-канали, Порошенко з адвокатами і колегами-депутатами прорвався до генпрокурора Ірини Венедиктової з вимогою, щоб вона особисто вручила йому підозру. У дверях утворилася штовханина. Примітно, що під час бійки Петро Олексійович, сам того не помітивши, перейшов на російську мову.

"Як ви звертаєтеся?", - волали до генпрокурора люди зі свити Порошенка, коли їх вже допустили в кабінет.

"Ви нам всі нерви витріпали зараз... Досить! Рахуйтеся з нами, як з депутатами, а не з вашими людьми...", - вигукувала одна з депутатів.

"Ви нас тут маринуєте 20 хвилин, перешкоджаете... Покажіть мені закон, де ви обмежуєте права народного депутата", - не вгамовувався Порошенко.

Зрештою, Венедиктова залишила свій кабінет після того, як екс-президент став її перебивати і перейшов на особистості.

"У нас зараз Офіс генерального прокурора Венедиктової?", - запитав Петро Олексійович. Венедиктова на це розвела руками, встала з-за столу і пішла.

Раніше ми повідомляли, підозра, що 10 червня вручили Порошенкові представники ДБР та Генпрокуратури, пов'язана зі справою про незаконне призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

За даними слідства, Порошенко підозрюється в тому, що, будучи головою держави, в 2018 році "шляхом явно злочинного наказу схилив військову посадову особу - Голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)".

Згідно санкції статті 426-1 КК України, Порошенкові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Також повідомляється, що зараз вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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