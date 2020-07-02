Національний банк більше не має права бути незалежним від українського народу та інтересів держави

Про це в ефірі телеканалу «НАШ» заявив народний депутат України, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко, коментуючи заяву Голови НБУ Якова Смолія про звільнення з посади та наданий Президентом України проект Постанови ВР про звільнення Якова Смолія з посади Голови НБУ.

«Сьогодні наш Комітет, як профільний з цього питання, розгляне питання звільнення пана Смолія. І, на моє глибоке переконання, буде прийняте рішення про задоволення такої заяви, особливо зважаючи на те, що зовсім недавно Комітет підтримав проект Постанови ВР про розслідування усіх віртуальних «перемог» НБУ під головуванням пана Смолія. Ми отримали різку критику за такий проект Постанови від тих так званих «партнерів» теперішнього керівництва НБУ, хто зацікавлений у тому, щоб Нацбанк продовжував бути незалежним від українського народу і від інтересів держави. Нагадаю, що у проекті Постанови ми вказали на ті недоліки, які мають бути виправлені. Я не знаю, чи будуть правоохоронні органи переслідувати пана Смолія, чи він, як і його попередниця, втече до Лондона. Ці питання входять до сфери компетенції інших Комітетів ВР та на це має бути політична воля Президента. Набагато більше, ніж подальша доля екс-керівників НБУ, мене турбує, чи зміниться на краще політика Нацбанку, чи буде він і надалі штучно тримати курс грошової одиниці, не даючи розвиватися реальному сектору економіки? Бо цифри падіння економіки від невиправдано жорсткої монетарної політики НБУ – вражаючі», - заявив Ніколаєнко.

Також депутат різко розкритикував заяву екс-керівниці НБУ Валерії Гонтарєвої про те, що відставка Смолія – це катастрофа.

«Катастрофою для України була сама пані Гонтарєва. Вона завдала значної шкоди економіці і ліквідувала велику кількість системних банків, які ще можна було врятувати. Але їх пустили «під ніж», а їхнє майно було за безцінь розпродане через ще одну корупційну структуру – Фонд гарантування вкладів фізосіб. І реальні вкладники, які мали депозити понад 200 тисяч гривень, тобто залишки українського середнього класу, залишилися без своїх заощаджень. Вважаю, що пані Гонтарєва має прибути в Україну, має перебувати під слідством, та суд має визначити ступінь її вини», - резюмував Андрій Ніколаєнко.