Доктор экономических наук Андрей Длигач рассказал, какие сейчас есть сценарии окончания российско-украинской войны, и объяснил, почему переговоры не приведут к миру, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Свободное медиапространство».

По словам гостя программы, есть консенсус, что российско-украинская война будет еще долго. И она не закончится никакими переговорами с результатом win-win, добавляет он, потому что у нас нет общей промежуточной точки, где мы можем договориться, у нас противоположные интересы: россия хочет уничтожить Украину, восстановить контроль над Центральной Европой и восстановить имперский формат, а Украина – субъектности, независимости и восстановления территориальной целостности.

«Сценарий, по которому мы идем, это то, что все события разворачиваются не на территории Украины. Все основные события разворачиваются между двумя цивилизациями с вопросом, признает ли Запад существование восточной цивилизации, не появятся ли кто-то третий в этой игре, не перейдем ли мы в мультиполярный мир… И пока глобальные игроки не проведут что-то вроде новой Ялты, не договорятся о новом формате мира, до тех пор горячая война в Украине с разной степенью интенсивности будет продолжаться», – утверждает Андрей Длигач.

По мнению эксперта, есть несколько сценариев окончания российско-украинской войны, первый из которых состоит в том, что мы заключим гнилое соглашение на полгода или год, пока россия подготовится к новой стадии агрессии, а в Украине пройдут выборы. Второй сценарий, рассказывает он, состоит в том, что Украина получит достаточно технической и экономической помощи, Запад усилит санкции и признает, что деконструкция россии – это единственный путь победы западного мира, а третий – поражение Украины и Европы.

«Наиболее вероятен промежуточный сценарий гнилого соглашения, которое приведет к новой волне войны за год или полгода. Такой горизонт мы видим. Соответственно, война не на 2-3 года, война идет на горизонт 10 лет», – подчеркивает Андрей Длигач.

