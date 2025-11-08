Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что визит Анджелины Джоли в Херсон – это история не о ТЦК, а о том, что голливудская звезда поддерживает Украину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, прогремела история о том, как ТЦК задержали охранника Анджелины Джоли в Херсоне. Во-первых, подчеркивает он, охранник же был не американский, во-вторых, эта история вообще не об этом, акцентировать надо на том, что голливудская звезда приехала к нас в Херсон.

«Вот Брэда Питта бросила, а Херсон не бросила. Брэда Питта забыла, а Херсон не забыла. Херсон – город, с которым ведут себя россияне абсолютно варварски, где просто устраивают сафари на людей. Все СМИ мира сообщили, что российские офицеры и солдаты специально охотятся на людей при помощи дронов, на мирных жителей, на бабушек, дедушек, на людей, которые ездят на машине просто, на детей. Кстати, младенцев россияне тоже убивают таким способом с дронов в Херсоне. Про это писали все мировые СМИ и забыли, потому что эта охота идет уже давно, уже больше года точно россияне этим занимаются. А вот Анджелина Джоли взяла и не забыла, взяла и приехала», – комментирует Михаил Шейтельман.

И это при том, подчеркивает он, что Анджелина Джоли со своими возможностями в этот момент могла быть где-угодно и делать что-угодно, она могла кататься на яхте и есть морепродукты, но нет, она приехала к нам в Херсон.

«Она находилась в гуманитарной миссии, посетила медицинские учреждения, пообщалась с медицинским персоналом и представителями общественных организации. Вот это человек. Это человек с ее человеческим поступком, с ее выбором и ответственностью. Человек, который выбрал не прожигать жизнь, а спасать и помогать, привлекать внимание своей персоной к нам, к жителям Херсона. Кто еще на это способен оказался? Она одна доехала, одна со всего мира. Из мужчин никто не доехал, ну, из известных никто. А она одна доехала», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

