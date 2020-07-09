Скандальный бизнесмен и застройщик Аднан Киван продвигал на местных выборах в Одессе "своего человека" – бывшего шоумена Олега Филимонова, однако эта попытка провалилась.

Как сообщает Голос.ua, об этом говорится в публикации на канале "Одесский Городовой" в Telegram.

Администраторы каналы отметили, что сначала не рассматривали кандидатуру Филимонова всерьез, поскольку он не имеет политического веса и вряд ли бы заинтересовал команду президента в качестве серьезной силы на местных выборах.

Как пишут на канале, так и оказалось – окружение главы государства никак не отреагировало на политические потуги застройщика.

"Долгое время мы рассматривали слухи о намерении комедианта Олега Филимонова баллотироваться в мэры как очередную хохму. Ан нет: оказалось, что Аднан Киван вполне серьезно пытался всучить битого молью заслуженного "джентльмена" Зеленскому в качестве "нового лица", достойного возглавить город. Попытка потерпела крах, как и все прочие попытки Кивана сосватать на роль кандидата в мэры от "Слуги народа" кого-то из своей обслуги", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что ситуация вызвала раздражение Аднана Кивана и он начал рассматривать вариант с кардинальным изменением стратегии на выборах.

"В связи с этим Киван, по нашей информации, пребывает в крайне раздраженном состоянии, и даже рассматривает возможность начать медиа-войну против "слуг народа" в Одессе. Также полагаем, что не стоит рассматривать всерьез и перспективы другого члена "Джентельмен шоу" Дмитрия Шпинарева, близкого к Владимиру Галантернику. Ну и слава богу: одного комика мы уже выбрали, и этого более чем достаточно", - отметили на канале.