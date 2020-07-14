Таку думку написав політичний експерт Володимир Цибулько на своїй сторінці у Фейсбуці

Він пише про те, що Зеленський ставив перед куратором медіа-напрямку ОП Кирилом Тимошенко завдання зробити з Олега Сенцова провладного віп-лома. Але той із тріском його провалив. Тимошенко загрався у відкати і мочилово Шарія, і не виконав важливе прохання президента.

«Підхід до Сенцова вдалося знайти Міністру культури Олександру Ткаченко, який виділив на фільм режисера 1 млн доларів. Таким чином Сенцов потрапив в орбіту Коломойського чого бояться в оточенні Зеленського»,- вважає політолог.

Фото: Ігор Мигович

За словами екперта Володимира Цибулько, в ОПУ вважають, що Коломойський намагатиметься зробити Сенцова президентом, а тому доручили Кличку розгорнути медіа-кампанію проти Сенцова в обмін на лояльність на київських виборах.

«Міський голова столиці разом з командою намагатимуться нейтралізувати і дискредитувати проект ще на злеті. Для цього вже запустили джинсові матеріали в ЗМІ, фейсбуці і на продажних телеграм-каналах», - додає політолог.

Резюмуючи Володимир Цибулько пише: «Як ми бачили і раніше – Слуга Народу не планувала виставляти сильних кандидатів на посаду київського міського голови. Тепер, в разі успішної реалізації проекту командою Кличка чинний мер отримає додаткові преференції та медійну підтримку з боку Офісу Президента».

Нагадаємо, Ігор Мигович публічно атакував кремлівського політв'язня і героя України Олега Сенцова, через його відмову стати обличчям національної виборчої кампанії партії УДАР.