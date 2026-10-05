Графіки відключення світла у Запоріжжі 6 та 7 жовтня пов’язані з плановим ремонтом електрообладнання.

Графіки відключення світла у Запоріжжі 6 та 7 жовтня охоплять десятки вулиць та провулків міста, повідомляє Запоріжжяобленерго.

У вівторок, 6 жовтня, роботи триватимуть з 09:00 до 17:00. Електроенергію тимчасово вимкнуть на окремих ділянках вулиць Авраменка, Академіка Александрова, Анрі Жіффара, Балкової, Баранова, Бодянського, Геологічної та Героїв 110-ї бригади.

Також у переліку — Героїв 55 Бригади, Григоренка Петра, Зеленодольська, Ігора Сікорського, Калинівська, Луганська, Марка Безручка, Міжгірська, Музична, Олешківська та Павла Чижевського.

Обмеження торкнуться Павлокічкаської, Перспективної, Романтичної, Руставі, Університетської, Фазанової, Фінальної, Фортечної, Фундаментальної, Цитрусової та Юності. У списку також проспект Моторобудівників, провулок Табірний і Північне шосе.





У середу, 7 жовтня, заплановано кілька етапів ремонтних робіт.

Перший триватиме з 08:00 до 19:00. До переліку увійшли окремі будинки на Авраменка, Бочарова, Пархоменка, Полякова та Чарівній.

Інший етап запланований з 09:00 до 17:00. Тут електропостачання обмежать на Алма-Атинській, Алюмінієвій, Анрі Жіффара, Архівній, Балці Попівка, Захарія Махна, Ігора Сікорського, Історичній, Козацької Чайки, Космічній, Леонтовича, Луганській та Метрополітенівській.

До списку також потрапили Мирослава Симчича, Міжгірська, Молодіжна, Незалежної України, Рекордна, Скельна, Трипільська, Учнівська, Фазанова й Центральна. Обмеження передбачені на Соборному проспекті, у Березовому та Монтажному провулках, а також на Дніпровському й Оріхівському шосе.

Окремо з 09:00 до 15:00 роботи проведуть на бульварі Вінтера, 4А.

Ще один блок запланований з 10:00 до 17:00. Він охопить Буковинську, Вітряну, Героїв 37-го батальйону, Гончарну, Грабовського, Запорізького Дуба, Марко Вовчок, Нібурівську та Олени Теліги.

У цей же проміжок у списку — Пантелеймона Куліша, Професорки Тетяни Денисової, Стадіонна, Хворостяна, а також низка провулків: Алатирський, Артеківський, Буковинський, Ветеранів, Дарницький, Класена, Немирівський, Родинний, Січневий і Широкий.

Графіки відключення світла у Запоріжжі 6 та 7 жовтня можуть стосуватися не всієї вулиці, а лише конкретних будинків. Тому мешканцям варто перевірити свою адресу у переліку перед початком робіт.

На час ремонту рекомендують заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої. Після завершення запланованих робіт електропостачання мають відновити.