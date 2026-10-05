Графіки відключення світла у Кропивницькому 6 та 7 жовтня передбачають планові роботи за сотнями адрес.

Графіки відключення світла у Кропивницькому 6 та 7 жовтня охоплюють різні райони міста та кілька часових проміжків, повідомляє Кіровоградобенерго.

6 жовтня найбільший період обмежень триватиме з 08:00 до 17:00. До переліку потрапили Бобринецький шлях, Адама Міцкевича, Ігоря Горовенка, Павла Скоропадського, Миколи Міхновського, Робоча, Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Чернігівська, Володимира Івасюка, Вінницька, Олександра Кониського та Садова.

Також роботи заплановані на Санаторному провулку та його 1-му, 2-му і 3-му відгалуженнях, Шаховому, Гурбенському, Охтирському 1-му, Луньовському й Профілакторному провулках. Серед адрес — Ялтинська, Василя Харцієва, Героїв Крут, Празька, Кропивницького та Героїв Маріуполя.

Для частини абонентів 6 жовтня перерва буде коротшою. З 09:00 до 13:00 електропостачання обмежать на Севастопольській, Павла Сніцара, Героїв-земляків, Новослобідській, Кароля Шимановського, Михайла Янгеля, Канізькій, Левка Мацієвича, Ярославській, Антонова та Максима Залізняка.

Ще одна група матиме обмеження з 12:00 до 17:00. Йдеться про Запорозьку, Північний, Мирний, Запорозький, Криничуватий, Байгородську, Михайла Красовського, Примаченко Марії, Піший та Скелястий. У списку також Героїв Маріуполя й Колодязна.

Графіки відключення світла у Кропивницькому 6 та 7 жовтня передбачають нові адреси 7 жовтня.

Цього дня з 08:00 до 17:00 роботи триватимуть на Бобринецькому шляху, Адама Міцкевича, Ігоря Горовенка, Павла Скоропадського, Миколи Міхновського, Робочій, Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Абрикосовій, Чернігівській, Володимира Івасюка, Вінницькій та Олександра Кониського.

З 09:00 до 13:00 обмеження стосуватимуться Інгульської, Інгульського провулка, Маркшейдерського, Івана Франка, Віктора Погрібного, Коцюбинського, Корсунської, Батуринської, Скіфської, Київської та інших вулиць. На окремих ділянках Прирічної, Верхньої та Нижньої Прирічної електропостачання планують обмежити до 12:00.

У другій половині дня, з 12:00 до 17:00, роботи охоплять Вокзальну, проспект Перемоги, Чигиринську, Ковалівський провулок, Київську, Олени Бур’янової, Тракторний, Барболіна, Дачний, Наталії Бракер, Українську, Межовий Бульвар, Братську, Ринковий та Святослава Хороброго.

Графіки відключення світла у Кропивницькому 6 та 7 жовтня можуть стосуватися лише окремих будинків. Тому перед плановими роботами варто звірити власну адресу з переліком.