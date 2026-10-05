Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть отримувати люди, які досягли 70, 75 або 80 років.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області залежать від віку та розміру основної пенсії, пише ПФУ.

Із 1 січня 2026 року одна з головних умов — пенсійна виплата не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Сума щомісячного підвищення залежить від вікової групи. Для людей від 70 до 74 років передбачено 300 гривень. У період від 75 до 79 років загальний розмір такої виплати становить 456 гривень. Після 80 років — 570 гривень.

Оформлювати цю виплату окремо не потрібно. Після досягнення відповідного віку Пенсійний фонд нараховує її автоматично.

Але є важливий нюанс. Гроші починають рахувати саме з дня народження, коли людина переходить у нову вікову категорію. Тому дата має значення.





Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років першого числа місяця, він отримає повні 300 гривень за цей період. Якщо ж день народження припав на 20 число, суму розрахують лише за дні після настання 70-річчя.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області також змінюються після переходу до наступної вікової групи. При цьому нову суму не додають до вже отриманої повністю.

Саме тому після 75 років людина, яка раніше мала 300 гривень, отримає не ще 456 гривень. Їй дорахують різницю — 156 гривень. У результаті загальний розмір вікового підвищення становитиме 456 гривень.

Такий самий принцип діє під час переходу до наступної категорії. Враховується вже призначена сума, а до неї додають різницю до нового встановленого розміру.

Тож для отримання виплати достатньо відповідати встановленим умовам. Додатково звертатися до органів Пенсійного фонду для її призначення не потрібно.