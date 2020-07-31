Политическая сила в рамках предвыборной кампании и действующего законодательства планировала установить билборды, но встретила сопротивление.

Как оказалось, из-за местной администрации, рассказал активист политической силы в городе, пишет Полит Портал. Харьковская администрация оказывает давление на частные компании и запрещает предоставлять рекламные плоскости всем, кроме представителей региональной власти.

Ранее сообщалось, что на харьковских многоэтажках появились огромные борды с Геннадием Кернесом.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский, а партия «Победа Пальчевский» проходит в Киевсовет то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.

Так, мы писали, что жители Киева все больше рассматривают кандидатуру общественного деятеля Андрея Пальчевского как нового мэра столицы.

Такие рузультаты показало социологическое исследование, которое проводилось в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".

Киевлян спросили о том, за кого они будут голосовать на выборах мэра. В результате был составлен такой рейтинг:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%.

При этом, по словам директора Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрия Лагутова, нынешний мэр Виталий Кличко стремительно теряет свой рейтинг. Так, с октября 2019 года по июль 2020 поддержка действующего градоначальника сократилась на 5%, тогда как поддержка его главного соперника Андрея Пальчевского выросла. В июле разрыв между главными фаворитами киевлян сократился до 1%.

Напомним, в команде Пальчевского рассказали, как увеличить доход бюджета на $10-15 млрд.

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский жестко разнес бездеятельность Зеленского и его команды.

Также Politeka писала о выборах мэра Киева: стало известно, кто имеет шанс на победу, результаты социсследования.