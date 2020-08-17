Партия «УДАР» Виталия Кличко будет участвовать в местных выборах 2020 во все уровни местных советов в Киевской области

Об этом заявил лидер Киевской областной организации, народный депутат Украины VIII созыва Олег Великин, передает пресс-служба партии.

«Для активизации участия общественности в избирательных и послевыборных процессах, Политическая партия «УДАР» Виталия Кличко призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к команде активистов, которые могут принимать непосредственное участие во внедрении необходимых изменений в нашей стране и своими действиями помогать строить новую, европейскую, социальную, правовую и демократическую Украины», — говорится в сообщении пресс-службы партии «УДАР».

Для того, чтобы присоединиться к команде активистов «УДАР Киевщины», необходимо заполнить анкету, указав контактные данные и сферы деятельности, в которых человек, который хочет присоединиться к команде, мог лучше себя проявить.

«Если вы верите в будущее Украины, предлагайте свои идеи, предложения и помощь для того, чтобы внести собственный вклад в развитие нашего государства», — отмечают в Киевском областном «УДАРе».