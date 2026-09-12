У Миколаєві для понад 700 переселенців із Дар'ївської громади Херсонщини відкрили Хаб згуртованості. Тут надаватимуть консультації щодо державних програм підтримки, виплат і пільг, а також юридичний, соціальний супровід і психологічну допомогу.

Грошова допомога для ВПО на Чернігівщині надихнула громаду з Херсонщини на новий формат підтримки. Понад 700 мешканців Дар'ївської громади, які через війну переїхали до Миколаєва, отримали власний Хаб згуртованості — робочий простір із фахівцями сільради та ЦНАПу.

Проєкт втілює Дар'ївська сільська рада у партнерстві з ГО "Центр логістики розвитку громад" у межах ініціативи "Українські громади на шляху до європейської інтеграції". Реалізацію підтримують ГО "Точка доступу", Фонд "Освіта для демократії" та Національний фонд підтримки демократії (NED). Про запуск простору повідомило видання "Білозерка.Інфо".

Чому за зразок узяли саме Чернігівщину

Головним поштовхом до концепції хабу став ознайомчий візит делегації Дар'ївської сільради та громадських активістів на Чернігівщину. Вивчення досвіду громад, які пройшли крізь окупацію й руйнування, показало: ключем до ефективного відновлення є відкритий діалог між владою та мешканцями.

Так підхід прокоментувала Ірина Каращук, координаторка проєктів ГО "Центр логістики розвитку громад". За її словами, хаб має стати живим простором, де мешканці не лише отримують підтримку, а й самі стають учасниками змін.

Що вже встигли зробити

Хоча робота простору лише набирає обертів, у його стінах уже відбулися важливі заходи. Мешканці громади разом із представниками місцевої влади визначили пріоритетні напрями роботи хабу та ключові потреби для наступних освітніх і консультаційних заходів. У межах проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" відбулася діалогова сесія між Дар'ївською та Ювілейною сільськими громадами Херсонщини — учасники обмінялися практиками роботи гуманітарних штабів і накреслили спільні соціальні ініціативи.

"Для нас важливо, щоб люди, які зараз перебувають у Миколаєві, відчували, що їхні потреби й пропозиції враховуються", — зазначила Наталя Гридіна, начальниця відділу регіонального розвитку та інвестицій Дар'ївської сільради.

Які послуги отримають переселенці в хабі

Дар'ївська сільська рада планує розвинути ХАБ підтримки ВПО з громади. У просторі мешканцям надаватимуть консультації щодо державних програм підтримки, виплат і пільг, юридичний та соціальний супровід, а також психологічну допомогу. Отримати послуги можна безпосередньо в хабі, звернувшись до фахівців сільради та ЦНАПу, які працюють на місці.

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