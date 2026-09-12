Через російські атаки на залізничну інфраструктуру Запорізької області Укрзалізниця тимчасово скасувала частину приміських поїздів і змінила схему перевезення — пасажирів міжміських рейсів на окремих напрямках підвозять автобусами.

Відключення світла у Запоріжжі — не єдина зміна, яку мешканці відчули цього тижня. Через російські атаки на залізничну інфраструктуру Укрзалізниця оперативно змінила графік поїздів: частину приміських електричок тимчасово скасували, а пасажирів міжміських рейсів подекуди пересадили на автобуси.

Як повідомляє «Суспільне», цього тижня російські військові двічі атакували залізницю в Запорізькій області. Під час одного з обстрілів загинула провідниця електропоїзда, а сам поїзд був повністю знищений. Інша атака пошкодила залізничні колії та вокзальну інфраструктуру.

Які потяги скасували із Запоріжжя

З 8 вересня тимчасово припинили курсування приміські поїзди між Синельниковим і Запоріжжям. Пасажирів міжміських поїздів, які вирушають із Дніпра, за потреби підвозять автобусами.

В Укрзалізниці пояснили, що вид трансферу — автобусом чи електропоїздом — щоразу визначають залежно від безпекової ситуації на конкретному напрямку. Під час руху потягів і надалі можливі евакуації, тому пасажирам радять закладати додатковий час на дорогу і бути готовими змінювати плани.

Чи припинять сполучення повністю

Повністю припиняти залізничне сполучення із Запоріжжям Укрзалізниця не планує. У компанії наголошують, що маршрути й спосіб перевезення можуть оперативно коригувати залежно від безпекових умов.

Як дізнатися актуальний розклад

Перед поїздкою пасажирам радять уточнювати інформацію про курсування потягів і можливий трансфер у контакт-центрі Укрзалізниці або безпосередньо у чергового по вокзалу. Ситуація може змінюватися швидко, тоді пасажира спрямують на автобус або, навпаки, на електропоїзд.

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