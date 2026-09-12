Через відсутність електроенергії «Інфоксводоканал» тимчасово припинив водопостачання у двох районах Одеси. Подачу води обіцяють відновити одразу після повернення світла.

Графіки відключення світла на Одещині вплинули і на воду — увечері 11 вересня 2026 року «Інфоксводоканал» повідомив про тимчасове припинення водопостачання у двох районах Одеси.

Повідомлення компанії з'явилося близько 20:36. Через відсутність електроенергії без водопостачання залишилися Київський та Хаджибейський райони міста — насосні станції зупинилися разом зі зникненням напруги в електромережі.

Причина відключення води

«У зв'язку із відсутністю електроенергії тимчасово припинено водопостачання Київського та Хаджибейського районів м. Одеси», — йдеться в офіційному повідомленні «Інфоксводоканалу». У компанії пояснили, що подача води напряму залежить від роботи насосного обладнання, яке живиться від електромережі.

Коли відновлять водопостачання

Точного часу відновлення водопостачання у водоканалі не назвали. Воду подадуть одразу після того, як у райони повернеться електроенергія і насосні станції знову запрацюють.

Що робити мешканцям

Жителям Київського та Хаджибейського районів радять на час відключення зробити невеликий запас води. У компанії просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і не викликати аварійні бригади без нагальної потреби — водопостачання має відновитися автоматично, щойно повернеться світло.

У водоканалі наголосили, що припинення подачі води пов'язане саме зі знеструмленням, а не з аварією на водогоні. Це означає, що жодних ремонтних робіт не буде — відновлення залежить лише від енергетиків.

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