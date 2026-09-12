"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк. Він курсуватиме у вихідні 18–20 та 25–27 вересня, щоб пасажири могли вирушити з Києва на Волинь та повернутися назад.

Комунальні тарифи в Луцьку незабаром зростуть, а пасажирів натомість чекає приємна новина: "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №755/756 Київ – Луцьк, який курсуватиме у вихідні вересня.

Про призначення додаткового рейсу повідомила пресслужба перевізника. Новий поїзд має допомогти пасажирам вирушити з Києва на Волинь та повернутися назад, не чекаючи робочого тижня.

Розклад додаткового Інтерсіті Київ – Луцьк

Поїзд відправлятиметься зі столиці о 7:26 і прибуватиме до Луцька о 13:00. У зворотному напрямку він вирушатиме о 16:17 та прибуватиме до Києва о 21:41.

Такий графік дозволяє виїхати з Києва вранці, провести день у Луцьку або залишитися на вихідні, а в неділю повернутися додому ще до пізнього вечора.

Які зупинки передбачені на маршруті

На маршруті поїзд зупинятиметься у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові та Рівному. Це робить рейс зручним і для мешканців цих міст, які прямують до Луцька або Києва.

Коли курсуватиме додатковий поїзд

Інтерсіті №755/756 працюватиме у вихідні 18–20 та 25–27 вересня. Саме на ці дати варто планувати поїздку, якщо хочеться скористатися новим рейсом.

Квитки продаються у застосунку "Укрзалізниці", на сайті перевізника та в касах вокзалів. Розклад можуть коригувати, тож перед поїздкою варто звіряти актуальну інформацію в офіційних джерелах.