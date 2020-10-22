Столиця робить все можливе, аби місцеві вибори 25 жовтня відбулися безпечно і законно

«Місто робить все можливе, аби місцеві вибори 25 жовтня відбулися безпечно і законно. Як я говорив, на всі виборчі дільниці вже доставили дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. Кошти на це ми виділили з бюджету столиці, - сказав мер. - Аби забезпечити правопорядок та упередити надзвичайні ситуації, поліція столиці та рятувальники із суботи нестимуть службу у посиленому режимі. Допомагатиме їм і Муніципальна охорона», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що днями всі служби провели спільні навчання. Відпрацьовували дії під час завезення виборчої документації до ТВК, дільничних виборчих комісій, взяття комісій під охорону. А також - забезпечення законності в день «тиші», в день голосування та під час підрахунку результатів і переміщення документації з дільничних комісій до територіальної.

«Ми всі сподіваємося, що вибори відбудуться безпечно і без порушень закону. Це дуже важливо! Як для здоров’я людей, які прийдуть голосувати. Так і для демократичності і прозорості їх вибору», - наголосив Віталій Кличко.