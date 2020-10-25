На виборчих дільницях у Полтаві та Полтавській області зафіксовано низку порушень виборчого законодавства, повідомили в місцевому осередку політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ».

Про це пишуть на сайті партії.

Зокрема, аж у день голосування стало відомо, що виборці 19 спецдільниць Полтави в медичних закладах не зможуть проголосувати за кандидатів до Полтавської районної ради. Як виявилося, Полтавська районна ТВК не замовила друк відповідних бюлетенів, бо їм начебто повідомили в ЦВК, що на спецдільницях голосування до райради не буде. При цьому, на спецдільницях потенційно могли б проголосувати 4494 виборці (за кількістю ліжко-місць у лікарнях).

Крім цього, було зафіксовано, що на одній із міських дільниць (провулок Хорольський, 3) чоловік роздавав листівки місцевої політичної партії. На місце викликали поліцію. Порушником виявився голова одного з міських ОСББ. Також відомо, що полтавчани масово отримують СМС-повідомлення із закликом голосувати за цю партію та її кандидата на посаду міського голови.

З намету іншої політсили (на вул. Маршала Бірюзова, 64) перехожим пропонували тарілки з їжею. Інформація про це також зареєстрована. У поліції пізніше пояснили, що з цього намету начебто роздавали їжу безхатченкам.

Також на дільниці номер 232 в Заїченцях на Полтавщині голова комісії Тетяна Сібількова дочасно почала заповнювати протокол про підрахунок голосів. При цьому, згідно з законом, він заповнюється лише після закриття дільниць і підрахунку. Протокол уже був частково заповнений та підписаний головою і секретарем, коли на дільницю покликали представника поліції і погасили протокол, визнавши його, таким чином, недійсним.