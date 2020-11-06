Автор скандальной книги «Дело Василия Стуса» Вахтанг Кипиани, которого Дарницкий районный суд Киева обязал удалить из его произведения отрывки с информацией о народном депутате от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Викторе Медведчуке, так и не явился на заседание парламентского Комитета по вопросам свободы слова

Об этом сообщил адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко на своей странице в Facebook.

Вопящий на всю страну о наступлении на свободу слова журналист не осмелился лично встретиться с народными депутатами и обосновать свою позицию относительно нашумевшего конфликта с известным политиком.

Суд удовлетворил исковые требования Виктора Медведчука к Вахтангу Кипиани и издательству Vivat и признал недостоверной, нарушающей права на защиту чести и достоинства, информацию о политике в книге «Дело Василия Стуса». Тогда Кипиани грозился повторными тяжбами. Бравировал, что не собирается выполнять решение суда. Но как только разбирательство вышло в публичную плоскость – сиганул в кусты.

Кстати, Кипиани соврал, что не был приглашен на заседание Комитета по вопросам свободы слова. Парламентарии, представители издательства Vivat, адвокаты обеих сторон, также проинформированные о будущем собрании, на место прибыли и даже связывались по телефону с Кипиани прямо из зала заседания.

«Председательствующий на комитете Нестор Шуфрич предлагал Кипиани прямо сейчас приехать на комитет и высказать свое мнение. Говорил, что комитет готов его подождать», - описывает события Игорь Кириленко. По наблюдениям адвоката, депутаты из числа симпатиков Кипиани пытались убедить его, что дело рассматривается в его пользу, а комитет готовил «прокипианивское/провиватовское заявление». Однако ввиду отсутствия автора книги, заседание так ничем и не закончилось.

«Грязь Москвы», «малороссийская оперетка» - так в итоге назвал якобы не приглашенный Кипиани заседание народных депутатов, инициированное его же сторонниками. По всей видимости, он решил таки доиграть свою сомнительную партию, взяв на вооружение не менее сомнительны принцип «если начал врать, то ври до конца».

Напомним, Медведчук прокомментировал инициативу Кравчука о выборах на Донбассе 31 марта 2021

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