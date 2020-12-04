«Открываем декларацию Олейника за 2019 год и видим, что это – среднестатистический человек среднего класса: квартира в Киеве, на счету 2 миллиона гривен, зарплата в Днепропетровском облсовете – менее 500 тысяч гривен за год, Land Rover 2014 года. И все. Ни ценных бумаг, ни бизнеса, ни долгов. А также – ни семьи, ни жены, ни детей. Ну, правда, есть еще несколько счетов в банках, но информация о них засекречена. Короче, смотреть тут не на что», - пишут журналисты издания Апостроф, которые решили заполнить декларацию главы Днепропетровского облсовета за него.

Как оказалось, до 2012 года Олейник имел жену Варвару, на которую он, когда стал депутатом, переписал свою юридическую фирму "Юстус". В 2005 году Олейники купили в Днепре квартиру площадью 341 кв м на улице Мироновской, которую теперь бывшая жена Олейника сдает в аренду без уплаты налогов. Примечательно, что нотариусом, который оформлял сделку, был человек по имени Олейник Святослав Васильевич.

Варвара Олейник (вышла замуж за гражданина Греции и сменила фамилию) стала обладательницей компании "DoLina" в Словакии. По адресу этой фирмы зарегистрирована компания PROXIMA – ее владелица Ирина Гуназа является матерью двоих детей Олейника и его гражданской женой уже 8 лет.

С момента знакомства с Олейником Гуназа стала владелицей дома в элитном частном секторе столицы Словакии Братиславе, площадь которого составляет 450 кв м., его рыночная стоимость - минимум 700 тысяч евро.

Фирма PROXIMA продает растительное масла под брендом "Олейник", которые производит украинская компания "Долина-Агро СК", которая тоже принадлежит Гуназе.

На компанию Arograf Гуназы с 2016 года оформлены 50% днепропетровской компании УПС, которая является центром строительной империи Олейника.

Работая заместителем губернатора, Олейник публично разоблачил УПС в том, что она во времена Януковича была самым крупным подрядчиком государства по ремонту дорог в области и путем подставных тендеров получила 2 миллиарда гривен. После этого владельца УПС арестовали, но отпустили после того, как он согласился передать половину компании фирме Гуназы, то есть Олейнику.

«Вся информация, изложенная здесь, получена из открытых источников и официальных баз данных, доступ к которым есть и у НАБУ, и у ГФС, и у любого другого государственного органа власти. Если потратить немного времени и усилий, то все запутанные цепочки бизнесов и личного имущества Олейника можно уложить в простую и понятную схему, которая четко покажет, что глава Днепропетровского облсовета не просто не декларирует свое имущество, а создал себе кормушку на государственных должностях. И когда Олейник в очередной раз заговорит о борьбе с коррупцией и необходимости платить налоги, покажите ему декларацию, которую за него сделали мы», - говорят журналисты.

Как сообщалось ранее, НАБУ возобновило уголовное дело против Олейника по факту давления на компанию УПС.