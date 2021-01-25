Сейчас уже общепризнанно, что украинская энергетическая сфера находится в кризисе. Есть ли у власти план выхода из него?

Ситуацию в эфире канала «Знай24» комментирует депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Богдан Кицак.

«У нашей фракции была встреча с исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко, как и с другими членами Кабмина. И эта встреча стала одной из самых результативных. Мы не просто обменялись предложениями, но и составили дорожную карту. Фактически в постановлении Кабинета министров именно она и была реализована», - рассказывает политик.

Относительно Теплокоммунэнерго Кицак полагает, что зафиксированная цена на тепло для этих организаций должна сохраняться и впредь. Речь идет о тех самых 6 гривнах 99 копейках, которые установлены для рядовых потребителей.

Разумеется, эти организации хотят сделать надбавку, чтобы получить прибыль: ведь им нужно и оплачивать работу сотрудников, и идти на другие расходы. Нужно учитывать, что в цену тепла входит не только цена самого газа, там есть и другие компоненты.

Отдельный вопрос – уголь, который Украине пришлось просить у Беларуси, поскольку своего не хватает. Такая проблема действительно есть. Угля недостаточно, и это может привести к отключениям. Но премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с депутатами от «Слуги народа» твёрдо поручился, что отключений не будет, а проблема с углём буде решена за счёт использования других источников.

Уголь в самом деле приходится просить у соседей, и этот факт может быть не слишком приятным для нас. Впрочем, и на территории Украины хватает угольных шахт. По крайней мере, для Теплокоммунэнерго и других подобных организаций угля должно быть достаточно.

Ранее Politeka сообщала, что Юрий Витренко пообещал ускорить процесс отграничения Украины от соседей в энергетической сфере.

Также он объяснил, что будет с субсидиями после пересмотра тарифов на газ.