Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області доступна в оновленій програмі УВКБ ООН — розповідаємо, хто, скільки та за яких умов може отримати гроші у 2026 році.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області у 2026 році надається за оновленими правилами УВКБ ООН. З квітня 2026 року організація перейшла від багатоцільової грошової допомоги до підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП), за яким підтримку отримують найбільш вразливі переселенці, евакуйовані та люди, які повернулися додому.

Чернігівська область входить до переліку 16 регіонів, де працюють центри реєстрації програми. Тож внутрішньо переміщені особи, які мешкають на Чернігівщині, можуть подати заявку на виплату через партнерів УВКБ ООН — особисто або онлайн.

Хто і скільки може отримати

Програма поділена на чотири пріоритети з різними сумами. Для евакуйованих (ГДП 2) виплата становить 12 300 грн на особу — одноразово за три місяці. Стільки ж отримують домогосподарства, які постраждали від обстрілів (ГДП 3).

Для тих, хто проживає в межах 0–50 км від прифронтових громад або кордону з РФ (ГДП 1), передбачено 10 800 грн на особу строком на шість місяців — із можливістю отримати всю суму одним платежем.

Переселенці, які перебувають у переміщенні понад шість місяців і не можуть отримати державну допомогу на проживання (ГДП 4), мають право на щомісячні виплати: 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або особу з інвалідністю. Цю підтримку надають лише за направленням.

Окремо виплачують гроші тим, хто повернувся додому протягом останніх 12 місяців: 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців (загалом 10 800 грн) — одним платежем.

Як оформити виплату

Заявку можна подати онлайн у черзі на реєстрацію через сайт r2p.org.ua або безпосередньо в центрі реєстрації. Під час співбесіди потрібні: податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку та свідоцтва про народження дітей.

Також можуть знадобитися документи про опікунство і медичний висновок про інвалідність. Умови за кожним пріоритетом описані на офіційному сайті УВКБ ООН в Україні.

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