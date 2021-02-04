Бизнес призывает власть определиться со стратегией развития энергетической отрасли, чтобы решить текущие долговые проблемы и иметь понимание относительно направлений развития различных секторов энергетики Украины

Как сообщается, 27 января состоялся первый день ежегодного события рынка возобновляемых источников энергии в Украине - 4th EDITION RENPOWER UKRAINE INVESTORS 2021. Среди участников - ведущие производители ВИЭ, профильные ассоциации, народные депутаты и представители Министерства энергетики.

Главный вопрос, который обсуждали - ситуация с долгами по зеленому тарифу и перспективы отрасли, так как сейчас развитие ВИЭ полностью зависит именно от государственной политики.

По словам заместителя министра энергетики Ярослава Демченкова, в профильном министерстве готовят очередной план трансформации энергосектора. Рассматривают различные модели, однако не имеют четкого видения или сроков разрешения кризиса в «зеленой» генерации.

В настоящее время большинство производителей и инвесторов уже задумываются - какое будущее у ВИЭ в Украине. К сожалению, сегодня до сих пор остаются неурегулированными проблемные вопросы - «исторический» долг перед производителями ВИЭ не уплачивается, как было оговорено Меморандумом и законом № 810.

Текущие выплаты также происходят нерегулярно и не в полном объеме. На фоне неопределенности по отношению к зеленой генерации в Украине конкретные решения со стороны власти отсутствуют.

В это же время в Европе уменьшают использование углеводородов и угля, а развитие зеленой генерации вступает в силу - в этом секторе происходит наиболее активно строительство новых объектов. А по итогам 2020 году в ЕС по ВИЭ было сгенерировано 38% всей электроэнергии - впервые более чем из любых других источников энергии. Участники международного форума сошлись во мнении, что страна имеет значительный потенциал для увеличения доли ВИЭ, а следовательно улучшение экологической ситуации и выполнения своих обязательств перед европейской и мировой общественностью.

Развитие зеленой генерации в Украине зависит от нескольких факторов: во-первых, необходимо четкое понимание источников финансирования развития ВИЭ. Во-вторых, важна платежная дисциплина по «зеленого тарифа». Даже если проблема «исторического» долга будет решена, должно быть найдено решение о текущих выплат. Именно Министерство энергетики и Правительство должны как можно быстрее стабилизировать критическую ситуацию.