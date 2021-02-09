От закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выиграют лишь крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды, поэтому он не должен вступить в силу. Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на «Лига», комментируя принятый парламентом, но еще не подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о снижении НДС для аграриев - производителей сырья (зерна, семена льна, рапса и подсолнечника, сахарная свекла и др).

«Очевидно, что речь идет о принятии откровенно лоббистского закона в интересах крупных и средних агрохолдингов, которые обогатятся, а госбюджет получит очередные проблемы, а также осложнятся взаимоотношения с МВФ и ЕС», - написал Кушнирук.

Так, в частности, он привел данные «Института аграрной экономики», по расчетам которого потери госбюджета вследствие снижения ставки НДС на сельхозпродукцию могут достичь 8,5 миллиарда гривен в 2021 году.

Кроме того, эксперт напомнил, что нормы этого закона противоречат положениям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и условиям сотрудничества с МВФ.

«Таким образом, это решение правительства и нардепов приведет к снижению поступлений в госбюджет и создаст дополнительные трудности в получении кредитов от МВФ, которые нужны для компенсации дефицита госбюджета», - отметил Кушнирук.

Он подчеркнул: от снижения НДС выиграют владельцы отдельных агрохолдингов, при этом стоимость агропродукции для населения не снизится.

"Никакого удешевления продукции для населения не будет. Будет рост прибыли агропроизводителей за счет уменьшения налогов для них», - подытожил Кушнирук.

Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев, как такой, что искажает конкуренцию на рынке.

Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако он документ подписывать не спешит.

В свою очередь Федерация работодателей призвала президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев. Как заявил глава ФРУ Дмитрий Олейник, этот закон искажает конкуренцию на рынке и приведет не к удешевлению продуктов питания для украинцев, а наоборот - к их удорожанию. «Будет рост цен - хлеб, молочка и т. п Зерно в турборежиме будет экспортироваться, а значит, цена внутреннего рынка будет расти из-за дефицита. Во-вторых, разницу НДС между сырьем и готовой продукцией переведут на потребителя», - пояснил эксперт.