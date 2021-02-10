«Я обычно за все цифровое, но тут надо сказать, что я очень осторожна. Потому что закон учел, что будет возможность электронного голосования, чтоб потом не менять закон. То есть это так наперед решили, что если будет электронное голосование – то можно будет проводить референдум», - сказала она.