Советник вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» высказалась против проведения референдума онлайн и электронных выборов
«Я обычно за все цифровое, но тут надо сказать, что я очень осторожна. Потому что закон учел, что будет возможность электронного голосования, чтоб потом не менять закон. То есть это так наперед решили, что если будет электронное голосование – то можно будет проводить референдум», - сказала она.
Но Мерило сомневается в системе кибербезопасности Украины.
«Я думаю, что выборы надо делать последними, а если референдум считать выборами – то я не спешила бы, пока не будет полного гарантированного контроля за доступами, реестрами, базами, системой», - добавила чиновница.
Она напомнила, что Эстония — пока единственная страна в мире, где проходит электронное голосование.
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Напомним, Politeka сообщала, что Томенко раскрыл главную опасность референдумов.