Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.
Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европарламента.
За документ выступили 642 депутата, 29 — проголосовали против, еще 21 человек воздержался.
«Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности», — указано в сообщении.
Также еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на дебатах в парламенте, сообщила, что эксперты Евросоюза завершили визит на АЭС рядом с городом Островец для проведения стресс-тестов и готовят отчет по их результатам к началу марта.
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Группа европейских регуляторов начала проведение стресс-тестов на БелАЭС во взаимодействии с Минском в 2018 году.
Этот процесс должен был подтвердить уровень безопасности станции, что позволило бы Беларуси беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша.
Строительство АЭС в Беларуси ведется по российскому проект. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны.
Начиная со средины января 2021 г. примерно половину выработки АЭС закупает Украины. Крупнейшим импортером электроэнергии на АЭС в Беларуси стала компания олигарха Виктора Пинчука «Днепросталь-Энерго».