У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5134, який передбачає збільшення мінімального строку позбавлення волі за торгівлю людьми з 3 до 6 років. Крім того, документ передбачає відповідальність злочинців незалежно від наявності згоди потерпілого на експлуатацію в разі примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності тощо.

Про це повідомив під час виступу у Верховній Раді народний депутат з групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Дмитро Лубінець.

«Торгівля людьми – це один із найприбутковіших бізнесів у світі. В нашій країні успішно функціонує велика кількість злочинних угрупувань, які втягують українців у різні правопорушення і фактично ними торгують. Після того, як Національна поліція ловить їх «на гарячому», виявляється, що це посередницькі компанії, які займаються «орендою людей», «передачею у подарунок» тощо. Тобто знаходять юридичні підстави, щоб уникнути відповідальності. І наша Феміда закриває на це очі і відпускає злочинців або дає умовні терміни. В результаті засуджені виходять під заставу або взагалі уникають кримінальної відповідальності й покидають межі країни, щоб повернутися й розпочати свій бізнес знову», - зазначив парламентар.

За словами Дмитра Лубінця, законопроєкт № 5134, який посилює відповідальність за торгівлю людьми, був розроблений депутатською групою «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» разом із департаментом міграційної поліції НПУ, повідомляється на сайті партії.