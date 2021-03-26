Олигарх Виктор Пинчук нанял лоббистов для уничтожения сектора зеленой энергетики в Украине, и которые пытаются втянуть в этот процесс Антимонопольный комитет Украины.

Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

«Активисты, которые с ладони у Виктора Михайловича кушают, стали писать и требовать от Антимонопольного комитета Украины прекратить зеленые тарифы, говоря, что это незаконно, это плохо и т.д.», - сказал Спивак.

По его словам, власть в лице Кабинета министров Украины создала колоссальную проблему для государства с расчетами перед зелеными инвесторами.

«И премьер-министр Шмыгаль врет, когда говорит, что обязательства все выполнены. Неправда. Четвертая часть только выполнена наших долговых обязательств, 3 миллиарда гривен мы уплатили. А президент Владимир Александрович Зеленский обещал погасить долги перед зеленой энергетикой, перед инвесторами зеленой энергетики», - добавил Спивак.

При этом он подчеркнул, что лоббисты Пинчука создают дополнительные проблемы международным инвесторам в зеленую энергетику.

«Активисты добивают, иски, и т.д. Не понимая даже, что в ЕС 50-70% доли зеленой энергетики сегодня, это тренд. Мы же в Европу, я же так понимаю. Или мы не в Европу?», - сказал руководитель платформы.

«К чести Антимонопольного комитета, он как бы выстоял. Но будем следить дальше за событиями», - добавил Спивак.

Напомним, ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщала, что определенные общественные организации распространяют ложную информацию о "зеленой" энергетике, а также пытаются втянуть в АМКУ лоббирование интересов предприятий, стремящихся получать ток на льготных условиях и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электроэнергии.

Как отмечают эксперты, завод «Интерпайп-Сталь» олигарха Виктора Пинчука на протяжении нескольких месяцев добивается от государства льгот по оплате за электроэнергию.

По мнению главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого в случае предоставления таких льгот Пинчуку больше за свет придется платить садикам, школам и медицинским учреждениям.