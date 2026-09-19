Подорожчання проїзду в Житомирі з 19 вересня торкнеться приміських автобусних маршрутів — перевізники ще прораховують нову вартість квитків, яка залежатиме від відстані поїздки.

Подорожчання проїзду в Житомирі з 19 вересня стає реальністю — уже з суботи пасажири приміських автобусів платитимуть за квитки більше, але остаточної вартості проїзду перевізники поки що не оголосили.

Про майбутнє підвищення цін журналістам Суспільного розповів перевізник Аркадій Савіцький. Нова ціна, за його словами, залежатиме від відстані маршруту, тож скільки саме коштуватиме той чи інший квиток, стане відомо лише після завершення розрахунків.

Для орієнтиру журналісти поспілкувалися з пасажирами маршруту №115, який курсує до Озерного. Зараз повна поїздка там обходиться у 35 гривень, а одна зупинка коштує 20 гривень. Якою стане ця ціна після 19 вересня, перевізник наразі не повідомляє.

Причиною чергового перегляду тарифів називають зростання витрат на роботу транспорту: дорожчають пальне, мастила, фільтри та інші витратні матеріали. Аби зменшити видатки, у години пік на лінії випускають більші автобуси, у решту часу — менші, а на вихідних частину рейсів взагалі скорочують.

Хто встановлює тарифи і коли з'являться ціни

У департаменті регіонального розвитку Житомирської ОВА пояснили: сам департамент тарифи на приміські перевезення не формує. Тож пасажирам доведеться чекати остаточних розрахунків перевізників для конкретних відстаней — саме вони визначать, скільки доведеться платити на кожному маршруті.

Маршрут №115 до Озерного дорожчає не вперше. У грудні 2025 року проїзд від Житнього ринку до Озерного обходився у 25 гривень, а перевізник уже тоді попереджав про перегляд тарифів. Нині повна поїздка цим напрямком коштує 35 гривень — і з 19 вересня сума знову зросте.

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