Дефіцит продуктів у Харкові поки що не підтверджується — порожніх полиць у супермаркетах міста журналісти не виявили. Ціни на основні товари за останній місяць не зросли, а паніка в соцмережах виявилася перебільшеною.

Дефіцит продуктів у Харкові поки що не підтверджується — попри повідомлення в соцмережах про нібито порожні полиці, супермаркети міста працюють у звичному режимі, а ціни на основні продукти залишаються стабільними.

Останніми днями в месенджерах і соцмережах дедалі частіше з'являлися заклики запасатися сіллю, цукром, крупами, борошном і консервами. Приводом для таких настроїв став удар по торгівельному центру в Слобідському районі Харкова вдень 17 вересня — після нього в мережі знову заговорили про можливі перебої з логістикою та постачанням товарів.

Журналісти видання «Інфосіті» вирішили особисто перевірити, чи справді харківські магазини залишаються без продуктів. Вони завітали до супермаркету на Салтівці та не побачили порожніх полиць — у продажу є і бакалея, і товари першої необхідності. Якщо якогось продукту певного виробника за найнижчою ціною тимчасово бракує, покупцям пропонують аналогічний товар іншого бренду.

Директор з розвитку ТРЦ Андрій Кудінов підтвердив, що ситуація з наявності товарів стабільна, а ціни залишаються на звичному рівні. «Сіль як була в межах двадцяти гривень за кілограм, так і залишається. Борошно — два кілограми за 47 гривень», — навів він конкретні цифри.

За його словами, ціни за останній місяць не зросли, навіть попри розганяння ажіотажу. «Харківський бізнес і бізнес на Салтівці звикли працювати під обстрілами і адаптувалися до цієї війни. Навіть проблеми з логістикою не вплинули на прилавки міста», — додав Кудінов.

Покупці ставляться до можливого ажіотажу по-різному: одні воліють мати вдома певний запас, інші беруть лише те, що потрібно зараз. Відвідувачка супермаркету Вікторія розповіла, що на полицях є цукор, сіль, гречка та інші продукти. «Запасатися не будемо, тому що є можливість просто прийти в магазин і придбати», — сказала вона.

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