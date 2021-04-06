Украинский политолог-международник и руководитель фонда «Відродження» Александр Сушко в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о влиянии Сороса на мир.

«Сорос влияет на мир немножко больше, чем мы с вами, но, в общем, и мы тоже управляем миром. Большинство людей в пределах своей компетенции немного управляют миром, просто Сорос это делает немного больше в силу того, что он давно живет и имеет определенный ресурс», - отметил Сушко.

По мнению политолога, мир это большой кооператив, в котором каждый имеет свою долю и свой талант, в силу которого влияет в определенной степени на мир. Сорос по влиянию не сильно отличается от других, но, все же, отталкиваясь от имеющихся у него ресурсов и опыта, он может более значимо что-то менять. Далее Сушко рассказал о роли фонда Джорджа Сороса «Відродження».

«На самом деле основная миссия фонда – помогать развитию украинского гражданского общества, то есть общественным организациям, которые представляют общие потребности людей, когда люди объединяются ради того, чтобы делать совместно какое-то дело. Эти люди нуждаются в определенной поддержке, потому что действительно довольно трудно сейчас найти поддержку у государства и обеспечивать работу своей организации за счет членских взносов, но этого нет нигде, не только в Украине», - подчеркнул руководитель фонда.

По словам Сушко, никуда не исчезла потребность в «донорах», которые системно помогают общественным организациям и на основании прозрачных процедур оказывают поддержку.

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