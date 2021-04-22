Славянская ТЭС («Донбассэнерго») отключилась от энергосистемы из-за аварии на энергоблоке №7

Об этом свидетельствуют данные НЭК «Укрэнерго».

Аварийная ситуация произошла на энергоблоке, который только 15 апреля был подключен к энергосистеме после трехмесячного ремонта, вызванного повышенной вибрацией в турбоустановке.

По состоянию на 10:15 четверга, нагрузка на Славянскую ТЭС составляет 0 МВт: энергоблок №3 находится в резерве, энергоблок №7 в аварийном ремонте.
Напомним, в отопительный сезон 2020-2021 года наблюдалась повышенная аварийность блоков угольных электростанций из-за повышенной нагрузки и недофинансирования ремонтных кампаний летом 2020 г.

По расчетам «Центра Разумкова», демпинговый импорт и ценовые ограничения, введенные НКРЭКУ, в текущий момент лишают генерирующие компании средств на ремонт оборудования и закупку топлива, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Популярные статьи сейчас

Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."

"Холостяк" Заливако устроил в душе необычные игры с самой скандальной фавориткой: "Будет, как с Дашкой Ульяновой..."

Эллерт проговорился, действительно ли расстался с Ксенией Мишиной: "Что ж…"

Сын Чапкиса показал, как изменилась его внешность после 20 лет брака с американкой: "Были еще детьми..."

Жена продюсера "Квартал 95", приспустив платье, поделилась правилом жизни: "Запомни раз и навсегда..."
Показать еще