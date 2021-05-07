Политолог Борис Тизенгаузен в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что у большинства украинцев сформировалось ошибочное мнение о качестве жизни в Евросоюзе.

«А каким будет Евросоюз, когда мы туда придем? Он уже не такой. Он уже как минимум не в тех границах, когда мы в него собирались идти. После Брекзита – после того, как Великобритания вышла из Евросоюза – он уже не в тех границах. Каким будет Евросоюз? Какие будут правила? Что такое вообще евроинтеграция для нас? Что такое идти в Евросоюз?», - задался вопросом политолог.

По его словам, для большинства украинцев Евросоюз – это европейские пенсии, зарплаты, условия труда и хорошие дороги.

«Это не так. Евросоюз – это еще и квоты по мигрантам, это общая политика по мигрантам. Это еще и обязательства по реформам, непопулярным реформам. По пенсионным… Возможно, увеличение пенсионного возраста и так далее. То есть наши нам так и не объяснили, что такое этот путь в Евросоюз… Объясните людям, что такое НАТО, что это нам даст. Просто проблема у нас всегда была в госкоммуникациях. В том, что государство не могло внятно объяснить людям, что и для чего нужно», - говорит Тизенгаузен.

В то же время политолог подчеркнул, что «обеими руками за» вступление Украины в Евросоюз.

Также он объяснил, почему Украине нужно вступить в НАТО.

«Мы сами по себе сможем, конечно, сдерживать российскую агрессию, но если мы будем в Альянсе, возможно, и не будет вот этих вот странных поползновений со стороны Российской Федерации, когда она будет понимать, что весь Альянс может вступиться за одного из своих новых членов – то есть Украины», - резюмировал Тизенгаузен.

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