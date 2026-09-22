Доплати для пенсіонерів у Сумській області призначають не всім. Надбавку на непрацездатних членів сім'ї можуть оформити лише непрацюючі колишні військовослужбовці — у ПФУ пояснили умови.

Грошову допомогу в Сумській області виплачують за чіткими правилами і надбавка на утриманця до військової пенсії не є винятком. У Пенсійному фонді наголошують, що така доплата не призначається автоматично всім непрацюючим пенсіонерам: її треба оформити окремо.

Доплати для пенсіонерів у Сумській області передбачені Законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (№ 2262-XII). Йдеться про виплату колишнім військовослужбовцям і працівникам силових структур, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності.

Хто має право на надбавку

Головна умова — пенсіонер не повинен працювати, проходити службу чи займатися діяльністю, з якої сплачується єдиний соціальний внесок. Водночас на його утриманні має перебувати непрацездатний член сім'ї.

До таких родичів за статтею 30 Закону належать передусім діти віком до 18 років, а за певних умов — старші діти, брати, сестри, онуки, непрацездатні батьки, чоловік або дружина. Конкретне право в кожній ситуації Пенсійний фонд установлює за документами, що підтверджують родинні зв'язки, непрацездатність і факт перебування на утриманні.

Скільки виплачують у 2026 році

Надбавку обчислюють на кожного непрацездатного утриманця в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року цей мінімум становить 2595 гривень, тож сума надбавки — 1297 гривень 50 копійок на місяць за одного утриманця.

У разі зміни прожиткового мінімуму розмір виплати підлягає перерахунку.

Коли надбавку не призначать

Виплату нараховують лише на тих членів сім'ї, які не отримують інших державних виплат: солідарну пенсію, державну соціальну допомогу особам без права на пенсію чи з інвалідністю, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, або на дітей одиноким матерям. Якщо утриманець має одночасне право на кілька виплат, доведеться обрати одну.

Як оформити виплату

Заяву та документи можна подати до сервісного центру Пенсійного фонду України в Сумській області або дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для оформлення зазвичай потрібні паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтва про народження чи шлюб, документи про родинні зв'язки та перебування на утриманні, а також підтвердження, що пенсіонер не працює і не проходить службу.

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