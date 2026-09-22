Початок опалювального сезону у Житомирській області в 2026 році наближається — підприємство оцінює власну готовність приблизно у 98%, частину робіт планують завершити до 1 жовтня.

Подорожчання газу у Житомирській області змушує комунальників ретельніше рахувати підготовку до зими — початок опалювального сезону у Житомирській області в 2026 році підприємство вже називає майже завершеним етапом. У КП «Житомиртеплокомуненерго» оцінюють готовність приблизно у 98%.

Головний інженер підприємства Руслан Погребняк повідомив, що котельні вже підготовлені, а контрольно-вимірювальні прилади перевірені та встановлені. Найбільше роботи лишається на теплових мережах — її планують завершити до 1 жовтня.

Однак частину запланованої модернізації цього року виконати вже не вдасться. Через проблему із заблокованими рахунками підприємство змушене було відмовитися від низки планів, зокрема реконструкцію чотирьох котелень переносять на 2027 рік.

Частину поточних робіт тепловикам вдалося виконати завдяки матеріалам, які підприємство отримало в межах допомоги USAID. Із масштабнішими реконструкціями ситуації виявилася складнішою — на них цьогоріч бракує ресурсів.

Точної дати увімкнення тепла в усіх містах одночасно немає. За постановою Кабміну №830, опалювальний період має розпочати не пізніше, ніж після трьох діб середньої добової температури +8 °C або нижче. Останнє рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування — для Житомира це означає, що будинки увімкнуть теплом лише тоді, коли осінь остаточно стане холодною.

Що перевіряють перед стартом сезону

Комунальні служби активно готують місто до зими. Перед увімкненням тепла перевіряють котельні та тепломережі, житлові будинки, школи, садочки й лікарні. Найважливіший етап — гідравлічні випробування мереж, які виявляють слабкі місця заздалегідь, а не в розпалений сезон.

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