Преследованием политических оппонентов Офис президента пытается создать позитивный информационный фон накануне итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского и отвлечь внимание от многомиллиардных убытков, нанесенных экономике его командой. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на материал Gazeta.ua.

Напомним, пресс-конференция назначена на 20 мая. Как пишет издание, происходящие в последние недели резонансные события — подготовка к встрече Зеленского с журналистами: «Понимая, что на многие вопросы ответов нет, у Зеленского принялись делать то, что хорошо умеют — накачивать информационное поле. Отсюда внезапная отставка министра здравоохранения Степанова и резонансные расследования, которые вынули из-под сукна аккурат к концу весны».

По версии Gazeta.ua, это сделано для того, чтобы затмить провальные управленческие решения Кабмина и падение экономики. Журналисты проанализировали финансовые результаты крупнейших госкорпораций за последний год. Каждое из них, включая госмонополии, при Зеленском демонстрирует многомиллиардные убытки. Например, Нафтогаз в 2020 году показал убыток 36 млрд грн на фоне прибыли в 2019 году на уровне 9,9 млрд грн. Укрэнерго отчиталась о 27,5 млрд грн убытков (в 2019 году было 1,86 млрд грн прибыли). Укрзализныця закончила 2020 год с убытком 11,9 млрд грн, хотя в 2019 году принесла 4,3 млрд грн прибыли. НАЭК «Энергоатом» в 2019 году отчитался о прибыли 3,8 млрд грн, в 2020 — об убытках в 4,8 млрд грн. Совокупные потери только по этим предприятиям превысили 80 млрд грн. Для сравнения, годовой бюджет всего Киева — 60 млрд грн. При этом, несмотря на провальные финансовые результаты, топ-менеджеры госкорпораций продолжают получать сотни тысяч гривен зарплаты ежемесячно.

«Это стараются списать на пандемию коронавируса. Но кроме нее это симптоматично для некомпетентного управления и топ-коррупции. Эффективная работа названных компаний — ответственность Кабмина, укомплектованного по единоличной квоте ЗеКоманды», — говорится в материале.

Однако вместо того, чтобы остановить топ-коррупцию в правительстве, власть санкционирует массовые обыски в департаментах КГГА и на коммунальных предприятиях. По мнению шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, обысками в столице Офис президента пытается решить прежде всего политические задачи — назначить напрямую управляемого главу КГГА и устранить Виталия Кличко как «главного электорального конкурента на следующих выборах».

«Наблюдать за политическими разборками избирателю всегда интереснее, чем разбираться в коррупционных схемах, тарифообразовании и макроэкономических процессах. Офис Зеленского умело на этом играет. На пресс-конференции президент расскажет, как ловко прижал пятую колонну, но не ответит, как остановить падение экономики в пропасть. Уколет киевскую мэрию, но не упомянет о многомиллиардной коррупции под крылом его Кабмина», — говорится в материале.