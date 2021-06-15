Постоянными изменениями налогового законодательства правительство убивает доверие иностранных инвесторов. Законопроект 5600 нельзя принимать, он нанесет ущерб бизнесу и экономике страны. Об этом заявил эксминистр экономики Сергей Терехин.

«Любая налоговая система должна быть стабильной. По одной причине. Если вы вкладываете деньги куда - то в рост, инвестицию делаете, то вам, по крайней мере, надо хотя бы пол года знать правила игры», - сказал Терехин.

По его словам, введение налоговых изменений с 1 июля, как это предлагает правительство, является неприемлемым. Так же, как и стремление правительства залатать бюджетные дыры за счет повышения налогов для бизнеса.

"Резерва у нашего правительства нет. Единственный способ покрыть эти дыры-занимать или поднимать налоги. Но тут опять с одалживанием проблема, поскольку уже не все инвесторы в государственные бумаги верят, что им заплатят. И не все верят в стабильность налогового законодательства», - пояснил Терехин.

По его мнению принимать законопроект 5600 нельзя, потому что он нанесет ущерб экономике.

«За пару лет получим так называемый аутпут, как говорят, выхлоп. Так нельзя. Каждый нардеп должен чувствовать теоретически ответственность за принятие своего решения»», - сказал Терехин.

Ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.