Постоянными изменениями налогового законодательства правительство убивает доверие иностранных инвесторов. Законопроект 5600 нельзя принимать, он нанесет ущерб бизнесу и экономике страны. Об этом заявил эксминистр экономики Сергей Терехин.
«Любая налоговая система должна быть стабильной. По одной причине. Если вы вкладываете деньги куда - то в рост, инвестицию делаете, то вам, по крайней мере, надо хотя бы пол года знать правила игры», - сказал Терехин.
По его словам, введение налоговых изменений с 1 июля, как это предлагает правительство, является неприемлемым. Так же, как и стремление правительства залатать бюджетные дыры за счет повышения налогов для бизнеса.
"Резерва у нашего правительства нет. Единственный способ покрыть эти дыры-занимать или поднимать налоги. Но тут опять с одалживанием проблема, поскольку уже не все инвесторы в государственные бумаги верят, что им заплатят. И не все верят в стабильность налогового законодательства», - пояснил Терехин.
По его мнению принимать законопроект 5600 нельзя, потому что он нанесет ущерб экономике.
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«За пару лет получим так называемый аутпут, как говорят, выхлоп. Так нельзя. Каждый нардеп должен чувствовать теоретически ответственность за принятие своего решения»», - сказал Терехин.
Ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.
В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.
Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.