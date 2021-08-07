"Метинвест" Рината Ахметова профинансировал отправку спецотряда украинских пожарных в Грецию, чтобы помочь погасить масштабные пожары в стране

Об этом сообщил директор по продажам компании "Метинвест" Дмитрий Николаенко в комментарии телеканалу Украина.



"Метинвест", когда получил обращение на то, чтобы профинансировать эту поездку, не мог оставаться в стороне и также оказал посильную помощь для проведения этой операции", - сообщил Николаенко.



Всего в Грецию летит сотня украинских спасателей.

"Одинаково по 10 человек из Киева, Черкасс, Кировограда, Винницы, Полтавы, пол Украины спасателей будут оказывать помощь", - отметил Александр Горобец, заместитель начальника главного управления Черкасской области реагирования и чрезвычайных ситуаций.



По словам председателя ГСЧС Украины Николая Чечеткина, личный отряд обеспечен всем необходимым.



Напомним, по распоряжению президента Владимира Зеленского правительство приняло решение об отправке украинских пожарных в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами. 6 августа сводный отряд из 100 украинских пожарных с необходимым оборудованием отправился в Грецию. Спецотряд пожарных пробудет в Греции 10-14 дней, при необходимости - останется дольше.



Как сообщалось, в Греции из-за жары бушуют лесные пожары. Пожарные тушат 154 пожара по всей стране. Премьер-министр Греции заявил, что жара превратила страну в пороховую бочку. ЕС уже направил помощь Греции и другим странам Юго-Восточной Европы, которые борются с масштабными лесными пожарами.