Политолог Алексей Якубин рассказал, что кризис между украинской властью и частью финансово-промышленных групп будет нарастать в зависимости от ситуации в энергетике.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Не все спокойно в датском королевстве. И этот кризис определенный между частью финансово-промышленных групп и Офисом президента нарастает. Я думаю, что он будет только нарастать, чем ближе будет дата вступления в силу того же закона об олигархах. Плюс вот эта вся история будет нарастать в зависимости от того, как дальше пойдет у нас отопительный сезон и что у нас будет с энергетикой”, - сказал Алексей Якубин.

Он отметил, что особенно это касается темы электроснабжения, из-за чего Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси и Словакии.

“Свыше 75% всей теплоэнергогенерации в Украине является частной. Не государственной. Если не ошибаюсь, государству не более 3 или 4 теплоэлектростанций принадлежит. И тут есть большие вопросы, как так получилось, что частные теплоэлектростанции не купили и не запаслись углем? Хотя это же частные компании”, - добавил Якубин.

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