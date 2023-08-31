Эксперт-международник Александр Краев рассказал, может ли БРИКС действительно представлять угрозу Западу, доллару и МВФ, и к чему вообще стремятся члены этого объединения.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, у каждого члена БРИКС есть свои цели и причины, в этом и состоит проблема объединения, у них нет общей платформы. Как он объясняет, Китай видит в БРИКС антизапад, он хочет через него продвигать собственные геополитические амбиции, для Индии это объединение – скорее чисто экономика и доступ на крупные рынки, а для Бразилии и ЮАР самая большая ценность – это антидоллар, общий банк развития, который поможет этим странам получать дешевые кредиты и развивать свою экономику.

«Но может ли этот союз стать действительно антизападом, антиНАТО, антиСША? Я очень в этом сомневаюсь, потому что не может союз, в котором нет общей доминанты, иметь реальный большой геополитический успех, каждый будет тянуть в свою сторону и добиваться собственных интересов», – объясняет Александр Краев.

Что касается россии, отмечает эксперт, то мы так и не увидели путина на саммите БРИКС, он в изоляции даже здесь, а сама россия уже не может играть ту роль в рамках БРИКС, которую играла ранее. По его словам, россия входила в это объединение с определенными геополитическими целями, она хотела использовать этот союз для того, чтобы продвигать собственную адженду, мощь и образ.

«Но мы видим, что даже такое якобы объединение дружественных стран становится для путина и его режима опасным. Поэтому, да, россия действительно переходит во вторую лигу БРИКС, когда она не просто не может продвигать собственную мощь, а, по сути, пребывает в статусе просителя, ведь лавров приехал на БРИКС просить поддержки», - констатирует Александр Краев.

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