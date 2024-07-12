На протяжении многих лет Пекин и Москва постепенно создавали то, что сейчас выглядит как антиамериканский и антилиберальный глобальный фронт, объединенный желанием пересмотреть не только статус Украины и Тайваня, но и нынешний мировой порядок.

Таким образом, Россия может продолжить получать значительную — а возможно, даже большую — помощь от Китая, что могло бы поддерживать ее экономику на плаву и войну против Украины на протяжении многих лет.

Конечно, интересы Пекина все еще отличаются от интересов Москвы в нескольких отношениях.

В конце концов, война в Европе связывает западные ресурсы и отвлекает внимание Вашингтона от деятельности Пекина в других частях мира. Зависимость России от Китая уже высока, и она продолжает расти, поскольку китайские компании заменяют бывших западных торговых и инвестиционных партнеров России.

На самом деле, относительная мощь Китая по отношению к России растет с каждым месяцем войны.

В то время как бурно развивающееся производство оружия и боеприпасов российской военной промышленности создает псевдорост, маскируя реальный экономический спад, экономика Китая — хотя также потрясенная трудностями — продолжает расти.

Китай также может импортировать российское сырье по сниженным ценам, одновременно наводняя страну своими потребительскими товарами.

Кроме того, Москва постепенно позволяет передавать Китаю все больше своих новейших военных технологий.

Мировая история показывает, что открытые политические системы с верховенством закона и плюрализмом более эффективны внутри страны, а также в разрешении международных конфликтов с врагами и напряженности с иностранными союзниками.

На этом фоне важно, чтобы Запад сохранял свою решимость и единство. Конкретно это означает предоставление Украине всей необходимой поддержки — сегодня. Победа Украины на поле боя, достигнутая при поддержке Запада, и восстановление территории страны станут лучшим способом сдерживания ревизионизма России и Китая.

Источник: politico.