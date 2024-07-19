Москва делает войну еще более страшной для Запада и мира в целом, Путин продолжает развивать дружеские и прагматичные отношения на «Глобальном Юге».

В последнее время Путин ужесточает свою позицию, ведь в прошлом месяце он заявил, что предварительным условием прекращения огня, не говоря уже о мирном соглашении, является готовность Украины согласиться с потерей территорий, которые Россия уже заняла, и отказ от надежд на вступление в НАТО.

По сути, Москва пытается дать понять, что пора идти на уступки, потому что чем дольше затягивается конфликт, тем страшнее будет. Прежде всего страшнее для народа Украины. Ракетный удар по киевской детской больнице мог быть рассчитан на то, чтобы проиллюстрировать это.

Но страшнее и для Запада. Этот год ознаменовался эскалацией саботажа по всей Европе. CNN сообщила, что спецслужбы сорвали российский заговор с целью убийства исполнительного директора Rheinmetall Армина Паппергера, что стало первым заговором такого рода против крупного общественного деятеля на европейской территории.

Россия также пытается увеличить политические издержки для Запада. На прошлой неделе американская разведка предупредила, что Москва стремится повысить шансы Трампа на предстоящих президентских выборах.

В основном Россия не стремится влиять на результаты опросов. Это, по признанию одного из европейских чиновников по безопасности, «и трудно, и обычно контрпродуктивно». Однако она концентрируется на обострении существующей напряженности внутри стран и между ними.

Британские выборы предоставили Кремлю относительно мало возможностей сыграть свою роль, за исключением некоторых попыток по усилению разногласий и подрывных идей маргинальных партий.

Однако во Франции, хотя Москва изначально отдавала предпочтение жестко правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Бывший высокопоставленный сотрудник французских спецслужб с грустью признался , что политический тупик, возникший после трехстороннего раскола между Ле Пен, «Новым народным фронтом», в котором доминирует леволиберальный фанатик Жан-Люк Меланшон, и центристами президента Макрона, может прийтись ей даже больше по вкусу.

«С Ле Пен у власти могут справиться другие западные лидеры, но никто не сможет заставить французов договориться друг с другом», — сказал он.

Все, что создает хаос и паралич, работает на Кремль.

Источник: thetimes.

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