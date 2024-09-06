Выйдя из съезда в Чикаго, Харрис создала самую широкую коалицию, какую когда-либо помнил любой кандидат от Демократической партии.

Все там считали Харрис своей, за исключением, пожалуй, семьи президента Джо Байдена и нескольких его сотрудников.

Характер ее восхождения — замена восьмидесятилетнего действующего президента, отсутствие праймериз, целеустремленная одержимость победой над бывшим президентом Дональдом Трампом, объединение демократических сил вокруг ее кандидатуры всего за 48 часов в прошлом месяце — означает, что никто не может утверждать, что привел ее так далеко.

Вы можете спроектировать съезд, как в Чикаго, с небольшим количеством политики идентичности или страстей по Газе, которые разрывали вашу сторону годами.

Вы можете оставаться двусмысленными в политических предписаниях, когда хотите — никто не в том положении, чтобы отказать ей в чеке или одобрении в обмен на обещание принять то или отменить то.

Вы можете лавировать, как хотите: отсюда и новый центрист, сильный в преступности, сильный в обороне, сильный в бизнесе Харрис, который до этого лета не представлял ни одного из этих качеств решительно для нации.

Самое волшебное из всего: вы каким-то образом кажетесь новичком. Другой парень, проделав трюк, который никто не видел прежде, прошел путь от победы над стареющим действующим президентом Байденом до того, чтобы оказаться стареющим действующим президентом.

У кампании Харрис есть девять недель, чтобы разыграть эту стратегию против Трампа.

Короткая кампания в европейском стиле покажет, что Харрис попытается продолжить гонку аутсайдеров. Трамп попытается заставить ее владеть репутацией Байдена и выдвинуть конкретные заявления.

Источник: politico.

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