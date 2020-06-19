Хоть пластиковые окна и не нуждаются в специфическом уходе, им нужно уделять минимальное внимание с периодичностью два раза в год. Так, осенью надо подготовить окна в Киеве к зиме, а весной или в начале лета (с учетом дождливого мая 2020 года) – к теплому времени года.

Реально сложных действий не требуется, но и пренебрегать ими не стоит. Цены на окна сегодня не настолько низки, чтобы отказываться от элементарной мойки, тем самым сокращая срок службы имеющихся конструкций.

Уход после зимы

С осени до весны на металлопластиковые окна воздействовали осадки, морозы, резкие перепады температур. ПВХ-конструкции отлично справляются с такими нагрузками. Поэтому все, что требуется перед летом – мойка и очистка. План действий таков:

● удаляем пыль и мусор в области притвора;

● протираем фурнитурные элементы, чтобы удалить загрязнения (используем щеточки, зубочистки, ватные палочки);

● протираем уплотнители влажными салфетками или губкой, смоченной в воде;

● смазываем фурнитуру и уплотнители специальными средствами или же машинным маслом, смазкой на силиконовой основе;

● в завершение моем стекла и пластиковую раму, насухо протираем их, чтобы не осталось разводов.

На подобный уход уходит до 15-20 минут на одну конструкцию. А фурнитура и уплотнители окон в Киеве гарантированно справятся со всеми нагрузками в течение теплого периода года.

Установка москитных сеток

К базовым моментам подготовки оконных конструкций к лету относится защита от насекомых. Для этого на окна надо вернуть москитные сетки, снятые на зиму.

Предварительно нужно осмотреть аксессуар на предмет целостности и исправности. Так, если на сетчатом полотне имеются повреждения, то антимоскитка может хуже справляться со своей задачей. Нужно либо самостоятельно устранить возникшие разрывы и другие дефекты, либо обратиться к мастерам, которые меняют полотно или аксессуар целиком.

Еще осмотреть рекомендуется ручки и крепления, обеспечивающие фиксацию москитной сетки в окне. При необходимости выполняется их замена. Очищать от загрязнений антимоскитку рекомендуется при снятии (осенью), но если за зиму она покрылась пылью, то промыть полотно под проточной водой стоит и перед установкой.

Забота о функциональности и безопасности

Режим проветривания имеют сегодня почти все окна в Киеве. Если он не предусмотрен, то стоит подумать о заказе дополнительной фурнитуры. Если часто проветриваете окна в распахнутом виде, то не лишними будут ограничители открывания. Они защитят створку от распахивания или захлопывания при ветре, а также снизят нагрузки на петли.

Если дома есть маленькие дети, то в теплое время года особенно острым становится вопрос их защиты от попыток несанкционированного открытия окон. Чтобы малыши не подвергли себя опасности, стоит приобрести детские замки или другие защитные аксессуары. С ними можно и нормально проветрить помещение, и не переживать, что ребенку удастся открыть створку.