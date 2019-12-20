Вместо снега и холодов на Украину нагрянули митинги протеста: против капитуляции, против дикого рынка земли, против наезда на малый бизнес, против ущемления «автобляхеров», против снижения социальных стандартов ветеранов. Опять же, началась забастовка шахтеров, к которыми намерены присоединиться учителя. И даже футбольные болельщики — и те протестуют под Нацбанком!

Если это не кризис, то что еще? Ну и, как обычно в подобных случаях, мне часто звонят журналисты, просят прокомментировать происходящее.

Вопросы стандартные, и вдруг в этой куче шелухи попалась настоящая жемчужина: «А почему у нас все заметные протесты проходят обязательно зимой»?

Я даже слегка подвис, остроумные сограждане и скучные соотечественники. А ведь действительно — почему наши майданы случаются зимой, а не ранней осенью, например?

Объяснение иррациональное: мы такая нация, что обычных трудностей, таких как поставить зарвавшуюся власть на место, нам недостаточно. Нам вдобавок нужно, чтобы мороз, ветер и прочий опасный экстрим.

А вот с рациональной точки зрения получается, что власть обычно набирает на себя множество обязательств перед внешними партнерами, которых подводить не рекомендуется, и пытается все порешать до Нового года. Соответственно, перегибает палку и получает ответку. А сложной ситуацией, разумеется, пользуются «бывшие», чтобы раскачать ситуацию еще больше.

Это как раз наш текущий случай. Хотя реального майдана я не жду. И не только потому, что зима по-европейски мягкая, а потому основой протестов являются не радикалы, а умеренные граждане.

Фермеры и аграрии имели исходное намерение «донести до депутатов глас разума». Но по ходу к мирному митингу против рынка земли примкнули представители «Национального корпуса» и близких к нему «Национальных дружин». А вот их задача, как мне показалось, была вовсе не увещевание депутатов «Слуги народа».

Они, судя по всему, намеревались обкатать своих молодых бойцов в условиях, близких к реальным столкновениям. Опять же, в первых рядах полицейских из оцепления тоже были молодые ребята. Так что обретение боевого опыта шло с обеих сторон — в Нете шутят, что у Арсена Авакова безотходное производство.

Уж не знаю, благодаря жесткому взыванию к разуму аграрного комитета со стороны Юлии Тимошенко или столкновениям «Нацкорпуса» с полицией, в которых были пострадавшие, но скоропалительное утверждение законопроекта о рынке земли было отложено.

Победа? Если и так, то исключительно тактическая. Потому что рынок земли считает панацеей для экономики сам президент Зеленский. И ВАЗ не предоставляет никакой возможности переубедить его в этом наивном заблуждении, так как он встречается не с аграрными специалистами, а с какими-то перепуганными селянами.

А те, кто ниже президента, начиная с главы фракции Давида Арахамии и главы аграрного комитета Николая Сольского, проявляют к теме такое рвение, просто землю грызут, что не увидеть в этом шкурную заинтересованность просто невозможно. Полагаю, что и многих депутатов власти придется «заряжать» на это голосование. А если так будет, то в чем отличие от предыдущих властей Украины? Только в том, что президент как бы сбоку?

И совсем другой митинг состоялся возле ОП восемнадцатого декабря. Члены Украинского союза ветеранов Афганистана (УСВА) тихо, за свой счет, приехали со всей страны в Киев и тактически грамотно заблокировали все входы-выходы из президентского офиса. С одним единственным неполитическим требованием: встретиться с президентом Зеленским, чтобы спокойно и аргументированно поговорить о том, что нынешняя социальная политика приведет к социальному взрыву. Потому что лишать ветеранов и инвалидов средств к существованию — это бесчеловечно и добром не кончится.

Поговорить именно с президентом, потому что в Кабмине и Верховной Раде все отмораживаются и переводят стрелки на Зеленского. Такова обратная сторона триумфальных 73%.

В результате митинга зам главы ОП Анна Коваленко пообещала председателю УСВА Сергею Червонопискому такую встречу еще в этом году. Глядишь, на ней заодно выплывет, что кабминовские назначенцы Зеленского, которых принято называть «соросятами», дохозяйствовались до дыры в бюджете в 80 млрд гривен, из-за чего приходится тайком приостанавливать множество программ. Пока по незащищенным статьям — это строительство, развитие и прочее, но что остановят завтра, ведь бюджетная дыра растет?

Кстати, одновременно министры позволяют себе публично жаловаться на низкие зарплаты. Вот как это у них укладывается: экономика их усилиями катится в пропасть, а им — зарплату повысить! Не просто зазеркалье, а зазеркалье кривых зеркал...

Не факт, что президент знает о приостановке платежей, ведь пропагандисты от власти усиленно рассказывают о великом свершении — снятии депутатской неприкосновенности.

Да, это несомненно одно из выполнений предвыборных обязательств. Но даже и не знаю, «Слуги народа» просто придуриваются или действительно верят, что украинцы ждут лишь изменения депутатского статуса, а не реального наказания тех, кто годами наживался при власти. Чтобы были не только преставления Генпрокурора и задержания, а потом содержание под комфортным домашним арестом, а обвинительные приговоры с конфискацией неправедно нажитого.

О расследовании убийства Павла Шеремета писать надо. Но писать чрезвычайно сложно. Мне, во всяком случае.

Выдвинутые обвинения шокируют. Те, кому они выдвинуты, вызывают симпатию. При этом Аваков совсем не малоопытный и малограмотный «слуга народа», чтобы подставиться с недоказуемыми обвинениями, да еще и президента в эту беду затащить.

Уверен, что далеко не все карты на столе. И еще будут сюрпризы от следствия. Но уже сейчас тема чрезвычайно поляризует общество и выглядит как откровенный наезд на добровольческое и волонтерское движение Украины. Причем, именно в ходе начавшегося мирного процесса в «нормандском формате»...

И я вам скажу, это не Виктора Пинчука в сексотсве на КГБ обвинить. Последствия «дела об убийстве Павла Шеремета» способны кардинально поменять политический ландшафт в Украине.

Наиболее вероятный, потому что естественный, сценарий развития ситуация — это слияние всех ныне протестующих и просто недовольных под универсальным лозунгом «Перезапуск Верховной Рады и Кабинета Министров». Президента Зеленского, полагаю, пока трогать особо не будут — его рейтинг, как показывают социсследования, все еще велик.

Но если у него не хватит «чуйки» сбросить балласт, то митингующие (заметьте, это пока не майдан!) будут требовать и его переизбрания.

С другой стороны, если ВАЗ запустит перезагрузку исполнительной и, возможно, законодательной власти, то Кабмин уже наверняка возглавят политики опытные и тертые. Как следствие, влияние президента на правительство, да и на Раду, резко упадет. И это будет заметным шагом к канцлерской республике. Причем, сделает этот шаг персонально Владимир Зеленский. Точнее, он готовится совершить его прямо сейчас.

P.S. А обмен пленными, то есть, важнейший этап «минского формата», явно затормозился. Та сторона создает условия для триумфального возвращения в тему Виктора Медведчука?

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки