Шестой год идет война между Украиной и Россией. Если в Крыму она носит гибридный характер, то на Донбассе давно переросла в открытое противостояние с огромным количеством жертв. С фронта ежедневно приходят гнетущие данные о раненых и убитых. А любые попытки власти остановить огонь на Востоке и начать переговоры по возврату Крыма наталкиваются на глухую стену. Но как не странно, в такое сложное для Украины время находятся те, кто свои бизнес-интересы ставит превыше государственных. А именно, фактически признал оккупационный режим ради достижения своих целей.

Как пишет Политрада, в Украине разгорается грандиозный скандал. Одно из крупнейших финучреждений страны «УкрСиббанк» своими действиями фактически признал аннексию Крыма, незаконную раздачу российских паспортов гражданам Украины и юрисдикцию местной оккупационной власти.

Факты, о которых стало известно нашей редакции из собственных источников, шокируют. Но обо всем по порядку. АО «УкрСиббанк» является одной из сторон в судебных разбирательствах на территории РФ. Речь идет об имущественных спорах на ряд объектов недвижимости, возврате вкладов и другом. Но суть не в этом. Вопрос в том, что эти слушания в непризнанных судах идут, банк принимает в них участие, а его представители являются владельцами выданых в украинском Крыму фейковых российских паспортов.

Оказалось, что АО «УкрСиббанк» в лице исполняющего обязанности Председателя Правления АО «УкрСиббанк» Лежнина Константина Петровича, выдал доверенность от 09.08.2019 года, заверенную частным нотариусом Саенко Е.В., которой уполномочено Дубцову Марину Анатольевну, паспорт серии 0914 №043195, выданный 22.05.2014 года Федеральной миграционной службой, код подразделения 900-002, зарегистрированной по адресу: г. Симферополь ул. Миллера, представлять интересы АО «УкрСиббанк» во всех судебных учреждениях по делам №А63-10870/2019, №А63-12610/2019.

Стоит обратить внимание, что паспорт, выданный Федеральной миграционной службой, код подразделения 900-002, является документом, выданный Российской Федерацией как государством-оккупантом на территории Автономной Республики Крым.

Но это не помешало Дубцовой, начиная с 2016 года, регулярно представлять «УкрСиббанк» в заседаниях Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда (г. Севастополь) в спорах о взыскании задолженности по договорам банковского вклада.

И это при том, что согласно ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», какие либо органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом. Любой акт (решение, документ), выданный органами или лицами, предусмотренными частью второй настоящей статьи, является недействительным и не создает правовых последствий.

В законе четко сказано, что Украина не признает документы, выданные в Крыму, местные органы власти и тем более суды с их решениями. Но что мы видим в данной ситуации? «Укрсиббанк» и частный нотариус Саенко Е.В. фактически признали все вышеизложенное одним своим действием – выдав доверенность по незаконному паспорту РФ, для представления интересов АО «УкрСиббанк» в судебных делах.

Чуть больше чем через месяц, банк выдал еще одну доверенность. Цитируем наш источник: «АО «УкрСиббанк» в лице Председателя Правления Филиппа Бернара Дюмеля 20.09.2019 года выдал доверенность № 13-2-02/74720, которой уполномочил Завацкую Евгению Викторовну, гражданку Украины представлять интересы АО «УкрСиббанк» по делам №А63-10870/2019, №А63-12610/2019».

Но в последствии оказалось, что у гражданки Завацкой также имеется российский паспорт, выданный оккупационными властями Крыма. Это стало известно 17.10.2019 года при рассмотрении апелляционной жалобы АО «УкрСиббанк» в деле №А63-10870/2019. В судебном заседании в помещении Двадцать первого арбитражного апелляционного суда, расположенного на территории АР Крым личность Завацкой устанавливали уже по паспорту гражданина РФ.

Получается следующая картина: руководством АО «УкрСиббанк» умышленно скрыло в доверенности от 20.09.2019 года информацию в отношении Завацкой и в очередной раз выдало доверенность на лицо, зарегистрированное в АР Крым и с российским паспортом.

Что мы имеем в сухом остатке? Банк дважды выдал доверенность на представление своих интересов в судах людям с незаконными российскими паспортами. Более того, сам факт участия в судах на территории Крыма вопиющее нарушение украинских законов и может трактоваться как признание аннексии со стороны украинского «УкрСиббанка».

Видео доказательства

В распоряжении редакции попало видео одного из заседаний Ставропольского арбитражного суда, на котором сторону «УкрСиббанка» представляет уже известная нам Завацкая. Примечательно, что во время заседания Завацкая, как «законный» представитель банка, находясь в Крыму, требует перевести дело в суды на территории АР Крым. А это уже прямое подтверждение того, что банк самостоятельно или в ее лице признает оккупационные власти полуострова законными.

К слову, даже истец обратил на это внимание и заявил Завацкой, что таким образом украинский «УкрСиббанк» признает аннексию Крыма. Но она уклонилась от ответа.

После просмотра видео суда, складывается однозначное понимание того, что фактически руководство АО «УкрСиббанк» поддержало создание незаконных органов власти и судов на временно оккупированной территории АР Крым, делегируя на судебные заседания особ, которые вопреки законам Украины получили паспорт гражданина РФ.

Такие действия руководства АО «УкрСиббанк» есть ничто иное, как попытка за счет собственных сугубо коммерческих интересов опорочить все попытки украинской власти на возобновление территориальной целостности страны. Да, после аннексии полуострова многие понесли потери, в совокупности убытки нашей страны составили до 150 миллиардов долларов. Но это не значит, что сейчас каждый должен наплевать на единую государственную позицию о том, что аннексия незаконна, и начать попытки вернуть свое любыми путями. Это непозволительные действия со стороны банка. Скорее всего после такого к банку как минимум должны возникнуть вопросы у НБУ и СБУ.