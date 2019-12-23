18 декабря компания «Киевметрострой» заявила о попытке рейдерского захвата, владельцем которой является гражданин России – Сергей Кияшко. Цель захвата – сыграть на опережение и предотвратить проверки со стороны правоохранительных органов.

Об этом пишет информагентство Forum.

Господин Кияшко – личность одиозная. С помощью киевского мэра Виталия Кличко и господина Давтяна он прибрал к рукам самые крупные денежные потоки столицы – по меньшей мере, 6,5 млрд. грн. только в метрополитене.

Работать с коммунальными предприятиями, в том числе с «Киевводоканалом», Кияшко начал давно. Ему удалось быстро договориться со «смотрящим» за «Водоканалом» и бывшим депутатом Верховной Рады господином Андриевским, при этом предполагаемый откат составляет не меньше 10-15 % от суммы контракта.

Дмитрий Андриевский

Стоить отметить, что «Водоканал» находится в сфере влияния так называемых «трех мушкетеров»: Андриевского, Кононенко и «смотрящего за Киевом» – нетрудно догадаться, о ком идет речь.

Эти же «три мушкетера» создали в Киеве ОПГ, в сферу влияния которой входят почти все коммунальные предприятия города, в том числе и «Киевводоканал». При этом управляющим партнером в «Водоканале» является Андриевский и его команда.

Кроме того, с помощью того же Андриевского, Кияшко смог получить серьезные объемы субподрядов на реконструкцию Бортнической станции. Именно компания «Киевметрострой» в будущем займется закупками, материалами и работами. И будет совсем не удивительно, если в результате партнером Кияшко окажется господин Андриевский, поскольку Кияшко был выбран в качестве субподрядчика, чтобы «распилить» выделенные на реконструкцию станции деньги.

Сергей Кияшко

Хорошо известно, что процесс реконструкции обойдется более чем в 1 млрд. евро, («Водоканал» утверждает, что это японские деньги, но не стоит забывать о том, что гарантом выступает Украина). А 10% от общей суммы контракта будет заноситься в виде отката господину Андреевскому. Поскольку на реконструкцию отводится около 6 лет, за это время «бывший депутат» может заработать неплохое состояние, минимум, в 100 млн. долларов. Как видим, господину Андреевскому, который позиционируется как патриот Украины, совершенно не чужды деньги, полученные от гражданина России.

«Киевводоканал» заранее договорившись с одним из потенциальным поставщиком создает такие условия, при которых может манипулировать решением о соответствии или несоответствии требованиям тендерного предложения. В документации прописываются правила под конкретную фирму, а также условия, которые являются размытыми и могут трактовать по-разному. Своими действиями «Киевводоканал» нарушает принципы осуществления госзакупок определенных статьей 3 Закона Украины «О публичных закупках», а именно - не дискриминация участников, открытость и прозрачность на всех стадиях закупок.

Помнится, новая власть обещала искоренить коррупцию. Но, к сожалению, пока ничего не меняется. Ранее господин Андриевский был избран депутатом по 222 округу Соломенского района. Во время своей активной «деятельности» он получал откаты в 10-15 % от всех бюджетных денег по своему округу. Такую же ситуацию он создал и в «Водоканале».

Уместно будет вспомнить, что бывшего руководителя «Водоканала» господина Билыка обвиняли в плохой работе, многие называли его коррупционером. Но теперь совершенно ясно, что за последние четыре года стало гораздо хуже. Наверное, стоило бы рассмотреть возможность возвращения Билыка к управлению компанией.

В этой связи, а также учитывая незаконность и коррупционность приведенных схем, просим правоохранительные органы обратить внимание на изложенную выше информацию, а также организовать проверку деятельности «Киевметростроя» на предмет освоения средств, их целевого использования и обналичивания, сговора с коммунальными предприятиями, в том числе «Киевводоканалом».

Надеемся, что после смены городской власти в Киеве больше не будет никаких «смотрящих», а предприятиями будут руководить порядочные профессионалы. Рассчитываем, что НАБУ и Антимонопольный комитет проведут глубокий анализ и аудит всех коммунальных предприятий и опросит всех подрядчиков и субподрядчиков, которые работали с этими предприятиями и особое внимание обратить на прозрачность проведения тендеров в «Киевводоканале».

Хочется верить, что новым депутатам удастся создать комиссию, в состав которой войдут сотрудники правоохранительных органов, общественные организации и специалисты, которые дадут объективную оценку ситуации во всех коммунальных предприятиях в Киеве.